NHKM Hollanda'dan 8 Mart Emekçi Kadınlar Buluşması

Hollanda'da yaşayan Türkiyeli kadınlar, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi.

NHKM Hollanda tarafından 11 Mart'ta Amsterdam'da düzenlenen ve Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği'nin (HTIB) ev sahipliğini yaptığı etkinlik, Türkiyeli kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı.

"Anadolu'nun Aydın Kadınları" adlı etkinlikte Türkiye'de kadınların eşitlik mücadelesine damga vuran Halide Edip Adıvar, Behice Boran, Zehra Kosova, Halet Çambel, Bahriye Üçok, Leyla Gencer, Yıldız Kenter, Leyla Erbil ve Türkan Saylan'ın hayatları katılımcı kadınlar tarafından anlatıldı. Bağımsız Sinema Topluluğu'nun hazırladığı Suat Derviş belgeselinin de gösterildiği etkinlikte, Nurdan Saru ve ekibi de bir müzik dinletisi verdi.

Etkinlik sırasında Kumpanya Performing Arts topluluğu da etkinliğe aileleri ile katılan çocuklar için "Sari'nin Yolculugu" kukla tiyatrosunu sergiledi.