New York'taki kar fırtınasında 2 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin New York eyaletinde üç gündür etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına nedeniyle New York Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda yol karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Eyalette bazı noktalarda kar seviyesinin 1,7 metreyi aştığı bildirildi.

Reuters'in aktardığı habere göre, kar fırtınası sırasında iki kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, yaşamını yitiren kişilerin kar temizliği yaptıkları sırada kalp krizi geçirdiklerini bildirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi verilerine göre, kar fırtınasının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.