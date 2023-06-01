New York'ta Türkevi'ne saldıran sanığa 'şizofreni' teşhisi kondu

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık'a şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi.

Sanığın New York’ta sevk edildiği hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akbıyık’ın ilaçla tedavisine başlandı.

Türkevi’nin camlarına demir levyeyle saldıran sanığın hastanede de agresif tavırlarını sürdürdüğünü, kendisine ve başkasına zarar verme potansiyeli bulunduğunu belirten yetkililer, Akbıyık’ın hastanede iki kişiye saldırdığını, camları yumrukladığını ve özel odaya kapatıldığını aktardı.

İlaç tedavisinden sonra mahkemenin verdiği “denetimli serbestlik” kararı uyarınca sanığın hastaneden taburcu edileceğini kaydeden yetkililer, Akbıyık’a şizofreni tanısı koyulduğunu ifade etti.

New York Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Akbıyık hakkında 28 Mayıs’ta, “denetimli serbestlik kararı” verilmişti.

Akbıyık’ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklanırken mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmişti. (AA)