New York'ta Türk imam pedofili suçlamasıyla gözaltına alındı

New York'ta bir imam, YouTube'da pedofilleri ifşa eden bir hesaba yakalandıktan sonra çocuklara tecavüz girişiminde bulunmakla suçlandı.

JFK Havalimanı Uluslararası İslam Merkezi'nde imamlık yapan Ahmet Yücetürk, Pazartesi günü 14 yaşında olduğuna inandığı bir çocukla cinsel ilişkiye girmek amacıyla buluşmaya gittiği sırada yakalandı.

42 yaşındaki Yücetürk, reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ve reşit olmayan bir kişiye uygunsuz materyal yaymaya teşebbüsten iki ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Yücetürk, sosyal medya uygulamalarında pedofilleri çekip onları tuzağa düşürmeyi amaçlayan YouTube kanalı "NYCreeps Spotlight" tarafından ifşa edildi.

New York Polisi'ne teslim edilen mesaj kayıtlarına göre, Kasım ayı sonlarında Yücetürk, karşısında bir çocuğun olduğunu düşünerek pedofil tuzağı olan hesaplardan birine mesaj attı.

Pedofil imamın "Seni çok arzuluyorum bu hafta sonu halledebilir miyiz?… Annen bu hafta sonu uzakta olacak mı?” mesajları attığı da kayıtlara geçti.

Pazartesi günü ayarlanan buluşma noktasına gelen imam, YouTube kanalının yürütücüsü tarafından kayıt altına alındı.

Videolarda polisin yanına gelen Yücetürk'ün kameralı adamın kendisini taciz ettiğini iddia ettiği görülüyor. Ancak YouTuber'ın küçük kızlarla buluşmak isteyen çevrimiçi pedofilleri yakaladığını açıklaması ve belgelerle kanıtlanmasın ardından Yücetürk'ün polis tarafından götürüldüğü görülüyor.

İmam tutuklanırken ifadesini vermesinin ardınan serbest bırakıldı. Kendisi Ocak ayında yeniden hakim karşısına çıkacak.

ABD menşeli New York Post'a konuşan pedofil avcısı FM, çocukken neredeyse cinsel istismara uğradığını, bunun diğer çocukların başına gelmemesini sağlamak istediğini için pedofilleri tuzağa düşürdüğünü söyledi.