New York'ta saldırgan 'Türklerden nefret ediyorum' diyerek bir genci bıçakladı

ABD'de New York Polisi, Pazar günü yaptığı açıklamada, Hell's Kitchen'da yürüyen bir adamın Türkiye karşıtı sözler söyleyen bir yabancı tarafından göğsünden bıçaklandığını söyledi.

24 yaşındaki şahsın durumunun ağır olmadığı ve sağlığına kavuşmasının beklendiği açıklandı.

Polisler, saldırgana dönük kışkırtıcı bir faliyet olmadığını, saldırganın "milliyet karşıtı söylemler" kullandığını söyledi.

Polis kaynakları, zanlının kurbana Türk olup olmadığını sorduğunu ve ardından "Türklerden nefret ediyorum" dediğini söyledi. Polisler, saldırganın 10th Ave.'de şehir dışına kaçtığını ve henüz yakalanmadığını söyledi.

Sağlık ekipleri, 24 yaşındaki yaralıyı Bellevue Hastanesi'ne götürdü.