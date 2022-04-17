ABD’de haftasonunda üç silahlı saldırı: 2 ölü, 31 yaralı

ABD’de bu haftasonu gerçekleşen 3 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde Hampton County’deki Cara's Lounge adlı kulübe düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi’ne dün düzenlenen saldırıda ise 14 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırıyla ilgili gözaltına aldığı üç kişiden biri olan 22 yaşındaki Jewayne M. Price'ın tutuklandığını duyurdu.

Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde ise gece saatlerinde yüzlerce kişinin bir araya geldiği bir ev partisinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, en az 8 kişi yaralandı. Polis yaralıların büyük çoğunluğunun 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.