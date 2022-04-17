ABD’de alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi’nde yaşanan silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan polis ekipleri, 10 kişinin silahla 2 kişinin ise yaşanan arbede esnasında yaralandığını bildirdi.

Saldırının ardından basın açıklaması düzenleyen Columbia Polis Şefi William Holbrook, 12 yaralının 15 ila 73 yaş aralığında bulunduğunu ve 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin silahlarıyla birlikte gözaltına alındığını belirten Holbrook, “Bunun rastgele bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz. Bu öylesine bir kişinin alışveriş merkezine gelerek insanları yaralamak isteyeceği bir saldırı değildi” ifadelerini kullandı. (İHA)