New York'ta aşı karşıtı polisler eylem yaptı

Acil durum çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanmaları gerektiği yönündeki kararın ardından New York'ta aşı karşıtı ve virüs inkârcısı itfaiyeciler ve polis memurları eylem düzenledi.

Yüzlerce polis memuru ve diğer ilk müdahale ekipleri Perşembe günü Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun resmi konutu olan Gracie Konağı'nın önünde toplandı. Görevliler, “Benim bedenim benim kararım” ve “Zorlama rıza değildir” yazılı pankartlar taşıdılar.

New York'ta belediye işçilerine en az bir doz aşı aldıklarını kanıtlamak için Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verildi. Bunu reddedenler en az 30 gün ücretsiz izne ayrılacak.

Çarşamba günü, New York Polis Departmanı (NYPD) sendikası olan Police Benevolent Association tarafından aşılama şartını engellemek için açılan dava mahkemece reddedildi. Sendika başkanı Patrick Lynch, kararın şehri “gerçek bir krize hazırladığını” söyledi.

Belediye Başkanı De Blasio, “Covid'i durdurmazsak New Yorklular ölecek. Covid'i durdurmalıyız, durdurmalıyız ve bunun yolu aşılamadır. Buna kamu çalışanlarımız da dahil olmalı” dedi. De Blasio, belediye çalışanlarının yüzde 86'sının aşılandığını kaydetti.