New York ve New Jersey'de sel nedeniyle OHAL ilan edildi

Tropikal Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak yağış, su baskınları ve hortumların yaşandığı New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.

New Jersey eyaletinin Passaic kenti belediye başkanı Hector Lora, bir kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini, Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını açıkladı.

Facebook hesabından yayımladığı video ile kentte olağanüstü hal ilan ettiğini duyuran Lora "Selin çok kötüye gittiği birçok yer var, su altında bedenler var ve onları kurtaramıyoruz. Tüm restoran ve işyerleri kapanmalı, bu havada kimse restoran ve işyerlerine gitmek için dışarı çıkmamalı, şu anda bu son derece tehlikeli" dedi. Lora daha sonra CNN'e yaptığı açıklamada 70'li yaşlarında bir adamın aracının sele kapılması nedeniyle yaşamını yitirdiğini, araçtaki iki kişininse kurtarıldığını kaydetti.

New York İtfaiyesi ise Queens'de bir binanın duvarının kısmen çökmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

New York'ta su baskınlarının yaşandığı metro kapatıldı, tüm tren seferleri de durduruldu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Çarşamba gecesi "tarihi hava olayı" yüzünden olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

New York kentinde Perşembe sabahına dek acil durum araçları hariç tüm taşıtların trafiğe çıkması yasaklandı.

1 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz

Ida Kasırgası nedeniyle Pazar günü bir heyelanın meydana geldiği Louisiana'da bir milyona yakın ev ve işyerinde de elektrik kesintisi yaşanıyor. Louisiana'da 977 bin ev ve işyeri, Mississippi'de 37 bin ev ve işyeri elektriksiz kalırken bu durumun bir ay sürebileceği kaydediliyor. Bölgede kasırga yüzünden en az 5 kişi yaşamını yitirmişti.