New York Valisi Andrew Cuomo'ya 11 kadına cinsel saldırı suçlaması

ABD'de Demokrat Partili New York Valisi Andrew Cuomo'un 11 kadına cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin bir eyalet savcılığı tarafından bir rapor yayınlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, raporun yayınlanmasının ardından Cuomo'nun istifası yönünde çağrı yaptı. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, Cuomo için "İstifa etmeli" dedi.

Cuomo'nun istifa etmemesi durumunda kendisinin görevden alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Biden, "Anladığım kadarıyla, yasama organı azledilme yönünde karar verebilir. Bunun olup olmayacağını aslında bilmiyorum" dedi.

New York Meclis Sözcüsü Carl Heastie'yse, Cuomo hakkında bir azil soruşturması talebinde bulunulacağını açıkladı.

Salı günü yayınlanan savcılık raporunun ardından Cuomo, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek, dosyadaki vakaların "yanlış yorumlandığını" savundu.

165 sayfalık raporda, 179 tanığın ifadesinin bulunduğu aktarıldı. Raporda, Cuomo'nun kendi ofisinde bulunan personellere, kamu çalışanlarına ve aralarında bir askerin de bulunduğu devlet görevlilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Biden, 4 ay önce, Cuomo'nun cinsel saldırılarda bulunduğuna dönük soruşturmanın yürütüldüğünü açıklamıştı.