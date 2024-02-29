New York Times’ın '7 Ekim' haberinin yazarlarından biri eski İsrail istihbaratçısı çıktı

ABD merkezli New York Times gazetesinin “‘Kelimesiz Çığlıklar’: Hamas 7 Ekim’de Cinsel Şiddeti Nasıl Silah Haline Getirdi" başlıklı haberinin yazarlarından birinin gazetecilik deneyimi olmayan eski bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mensubu ve bir sinemacı olduğu ortaya çıktı.

Hamas’ın 7 Ekim tarihli El Aksa Tufanı operasyonunda sistematik cinsel şiddet uyguladığını iddia eden makale New York Times’da 28 Aralık tarihinde yayımlanmıştı. Haberin üç yazarından biri olan Anat Schwartz’ın daha önce hiç gazetecilik deneyimi olmamasına rağmen yeğeni Adam Sella ve Pulitzer ödüllü Jeffrey Gettleman ile birlikte haber üzerine çalıştığı ortaya çıktı.

Eski İsrail hava kuvvetleri istihbarat görevlisi olan Schwartz haberin yazılış süreci hakkında İsrail’in Channel 12 kanalının 3 Ocak tarihinde yayınladığı podcastta konuştu.

İlk dedikodular ZAKA gönüllüleri ve IDF askerlerinden çıkmış

7 Ekim saldırılarının akabinde cinsel saldırılara odaklanılmadığını belirten Schwartz, Gettleman ile çalışmaya başladığı sıralarda cinsel saldırıların da yaşandığına dair dedikodular çıkmaya başladığını belirtti. Söylendiğine göre bu dedikoduların kaynağı özel bir Ortodoks arama ve kurtarma grubu olan ZAKA gönüllülerinin ve IDF askerlerinin yorumlarıydı. İsrail gazetesi Haaretz’in Ocak ayında yayımladığı araştırması, ZAKA gönüllülerinin 7 Ekim’de yaşananlarla ilgili yanlış haber yaydığını ortaya çıkarmıştı.

Makalenin araştırma aşamasında Schwartz ve diğer iki imzacı cinsel şiddetin hiçbir adli kanıtının bulunmadığını bildiriyorlar. Saldırıların yaşandığı bölgelerde kanıt arayan Schwartz, iddia edilen olaylara şahit bulamadığını söylüyor:

“Kibbutzlarda bol bol aradım. Bir Israil askeri sağlık görevlisi ve tek tük Zaka gönüllüleri dışında… Sanki hikayeler buradan ortaya çıkmamıştı.”

Schwartz, 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail’in kurduğu psikolojik ve duygusal travma merkezi Merhav Marpe’ye birden fazla kez gidip, tecavüz ya da cinsel şiddet olaylarının hiçbir doğrudan kanıtını bulamıyor.

Yanıtlamakta en zorlandığı sorulardan birinin “Bu durum bu kadar yaygın şekilde yaşandıysa, nasıl olur da tek bir adli kanıt bile bulunmaz? Bir dokümantasyon, bir kayıt, bir rapor, bir Excel tablosu…” olduğunu söyleyen Schwartz, İsrail’de yetkili yerlere başvurduğunda kendisine ellerinde sahadan hiçbir kanıt olmadığını belirttiklerini söylüyor.

‘Benim işim kanıt ile değil’

Makalenin yayımlanmasının ardından cinsel şiddet hakkında bir panelde konuşması için Colombia Üniversitesi’ne çağrılan Gettleman, gazetecilerin kanıt sunma ihtiyacı olmadığını belirtmişti. Konuşmasında kanıt sözcüğünün yasal bir süreci çağrıştırdığı ve bir gazetecinin işinin bir olayın gerçekliğini kanıtlamak olmadığını belirtirken kendi rolünün belgelemek ve “insanlara bir ses sağlamak” olduğunu söylemişti.

Schwartz’ın podcastta belirttiğine göre İsrailli polis kaynakları kendisine makalenin araştırılma ve yazılma sürecinde, daha hızlı yayımlanması için baskı yapıyordu. İçinde bulunduğu durumu “Örs ile çekiç arasında gibiydim. Bir yandan New York Times’da çalışıyorum. Bir yandansa İsrailliyim” sözleri ile açıklıyor. Makalenin yayımlanmasındaki gecikme ise kendisine “Noel’den önce insanları mutsuz etmek istemiyoruz” şeklinde açıklanıyor.