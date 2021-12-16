New York Times: Birçok Türk ekmek alamıyor, fırınlar ekmek üretemez hale geldi

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi Türkiye’de ucuz ekmek kuyruklarını haberleştirdi.

Carlotta Gall imzalı haberde, Türkiye’de birçok kişinin ekmek alamaz hale geldiği için ekmek satışlarının düştüğü, fırıncılarınsa artan maliyet ve fiyat kontrolleri nedeniyle ekmek üretemez duruma geldiği belirtildi.

Halk Ekmek kuyruklarında bekleyenlerin çoğunluğunun hükümeti eleştirdikleri için başlarına bir şey gelmesinden çekinerek konuşmaktan kaçındıkları belirtilen haberde kuyruklarda bekleyen bazı kişilerin görüşlerine de yer verildi.

“Türkler yükselen enflasyonla boğuşuyor, liranın dolar karşısında değer kaybetmesi ve maaşları ile emekli maaşlarının artık temel gereksinimlerini bile karşılamaması nedeniyle fiyatların her gün yükselişini izliyor” denilen haberde giderek artan sayıda insanın ucuz ekmek kuyruklarına girdiği belirtildi.

Gıda fiyatlarının dünya genelinde arttığı ancak Türk lirasının dolar ve avro karşısında Şubat’tan beri yaklaşık yüzde 50 değer kaybının ülkedeki durumu daha “acı verici” hale getirdiği kaydedilen haberde, Türkiye’de geleneksel olarak her öğünde tüketilen ekmek satışlarının kaydadeğer bir biçimde azaldığı ifade edildi.

Ekmek fiyatlarının Fırıncılar Odası’nca belirlendiği ancak birçok fırıncının ekmek fiyatları konusundaki talimatın merkezi hükümetten geldiğini söylediği belirtilen haberde, fırınların artan maliyetler nedeniyle belirlenen fiyattan ekmek satışıyla bu işi sürdüremez hale geldikleri ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek satışlarına talebin günde 1,6 milyona çıktığı ancak belediyenin 1,5 milyon adet ekmek üretebildiğini bildiren NYT haberinde İstanbul’da bazı fırınlarda ekmeğin fiyatının 4 liraya çıktığı da aktarıldı.

Fırıncıların iflasın eşiğinde olduğu belirtilen haberde bir bakkalın son 2 ayda ekmek satışlarının yarı yarıya düştüğünü, satışı artan tek ürününse sigara olduğunu söylediği kaydedildi.