New York metrosundaki saldırının şüphelisi yakalandı

ABD'nin New York kentindeki metroda dün düzenlenen silahlı saldırının zanlısı olarak aranan 62 yaşındaki Frank R. James'in gözaltına alındığı belirtildi.

AP'nin haberine göre 10 kişiyi silahla vurarak yaralamaktan aranan ve saldırı sonrası kalabalığa karışarak kaçtığı belirlenen Frank R. James'in Manhattan bölgesinde yakalandığı açıklandı.

CNN'in haberine göre Frank R. James'e "terör saldırısı" suçlaması yöneltildi.

Dün New York metrosunda bir saldırgan gaz maskesini taktıktan sonra iki gaz bombası atıp çevreye ateş açmıştı.

Olayda 10'u silahla olmak üzere 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Silahla yaralanan 10 kişi dışındaki yaralanmaların duman ve panik nedeniyle meydana geldiği ifade edilmişti.