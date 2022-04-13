New York metrosu saldırısı sonrası şüphelinin kimliği açıklandı

New York polisi, kentteki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili şüpheli bir kişinin kimliğini açıkladı. Polis yetkilileri, olayla bağlantılı olarak 62 yaşındaki Frank R. James isminde birini aradıkları bilgisini paylaştı.

Polis, metroda gaz maskesini taktıktan sonra iki gaz bombası atan ve ateş açan saldırganı bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Olayda en az 29 kişinin yaralandığı belirtiliyor

VOA'da yer alan habere göre, olayda 10 kişinin silahla yaralandığı, geri kalan yaralanmalarınsa duman ve panik nedeniyle meydana geldiği ifade ediliyor. Polis, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.