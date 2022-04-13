Komünist gençlerden Ali Babacan'a yanıt: 'Hesap vermek isterseniz memnuniyetle görüşürüz'

Salı günü ODTÜ'deki etkinliğini eylemlerin ardından 'iptal eden' Ali Babacan, aynı gün Twitter sohbet odasında yaptığı konuşmada Türkiye Komünist Gençliği'ne (TKG) yönelik "TKG'nin bildirisini okudum, nerede isterlerse tartışmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Babacan'a yanıt veren TKG'yse "Hesap vermek isterseniz memnuniyetle görüşürüz" dedi.

ODTÜ'deki TKG üyeleri, Babacan'ın kampüse girme denemesine ilişkin yaptığı açıklamada "AKP artıkları bilsin ki ODTÜ tarihi ve bugünüyle ne gericiliğe ne piyasacılığa ne de emperyalizmin işbirlikçilerine geçit verir! Su katılmamış bir gerici olan Babacan gençliğe de memlekete de deva olamaz!" demişti.

Babacan'ın kampüsteki etkinliği 'iptal olduktan' sonra kullandığı ifadelere ilişkinse TKG, "Katıldığınız bir programda, bizden bahsetmiş ve istediğimiz zaman görüşebileceğinizi ifade etmişsiniz. 18 yıllık AKP üyeliğiniz boyunca, halka karşı işlediğiniz suçları satır satır tutuyoruz." dedi.