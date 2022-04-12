ODTÜ'de Ali Babacan protestosu: Okula giremedi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ODTÜ'de gençlerle buluşma planı öğrencilerin tepkisini çekti.

Öğrenciler durumu protesto ederken Babacan'ın programı iptal ettiği belirtiliyor.

Türkiye Komünist Gençliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP artıkları bilsin ki ODTÜ tarihi ve bugünüyle ne gericiliğe ne piyasacılığa ne de emperyalizmin işbirlikçilerine geçit verir! Su katılmamış bir gerici olan Babacan gençliğe de memlekete de deva olamaz!" ifadesini kullanarak Babacan'ın ziyaret planına tepki gösterdi.