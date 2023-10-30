Nevşin Mengü'den elektronik sigara 'reklamı': Yasallaşmalı ve vergilendirilmeliymiş...

Nevşin Mengü, Türk Elektronik Sigara Birliği'nin kurucusunu yayınında konuk etti, yayın boyunca elektronik sigara övgüsü yapılması dikkat çekti.

Mengü, elektronik sigaranın yasallaştırılarak vergilendirilmesi gerektiğini savundu.

Konunun uzmanı olan doktorlar ise "İnsana zarar verecek olan bir ürünün, vergi kazanacağız diye piyasaya sunulmasını istemek akıl dışılıktır" yorumunda bulundu.

'Aktivist' ve 'özgürlük savunucusu' olarak takdim etti

Mengü, "aktivist ve özgürlük savunucusu" olarak takdim ettiği Turkish Vapers' Alliance (Türk Elektronik Sigara Birliği) Eş Kurucusu İsrafil Özkan'la söyleşi gerçekleştirdiği "Vaping Türkiye'de Yasal Olur mu?" başlıklı videoyu kişisel YouTube hesabından yayımladı.

Türkiye'de sigaraya yönelik uygulanan yasaklamaların sigara kullanımını azaltmakta işe yaramadığıni söyleyen Özkan, "gelişmiş demokrasiye sahip ülkelerin" sigara kullanımını yasaklayarak azaltamadıkları için sigaradan daha az zararlı çözümleri tavsiye ettiklerini savundu.

Oysa elektronik sigaraların, tütün şirketlerinin dünya sigara piyasasında yaşadıkları daralma trendi karşısında ve yaygınlaşan tütün kontrolü hukuku ve politikalarını alt etmek amacıyla, piyasaya sürüldüğü biliniyor. Meryem Vitni soL'da yayımlanan yazısında şirketlerin bu ürünleri, sigaraya göre 'daha az zararlı' alternatif olarak pazarlamasını "belki de 21. yüzyılın bugüne kadarki en büyük halk sağlığı aldatmacası" diye nitelemişti.

Mengü'nün programında, e-sigara için halkla ilişkiler faaliyeti yapmasına imkan tanıdığı Özkan hızını alamadı, derneklerini "dezenformasyonla" mücadele etmek için kurduklarını ifade etti. Elektronik sigaranın sağlığa zararlı olduğuna ilişkin haberlerin "dezenformasyon" olduğunu iddia eden Özkan amaçlarının elektronik sigarayı tanıtmak olmadığını ileri sürdü.

Özkan'ın, "Bir insan vape başlayacaksa zaten sigaraya da başlayacaktır" iddiasıysa dikkat çekti.

Ürün 'yasallaşmalıymış', vatandaş 'korunmalıymış'

Ülkede elektronik sigaraya dair düzenleme olmaması nedeniyle herhangi bir denetime tabi tutulmayan ürünlerin tüketildiğini belirteren yasağın kalkması gerektiğini ileri süren Özkan'ın sözlerini bitirmesinin ardından konuya ilişkin yorumda bulunan Mengü ise elektronik sigaraya dair en önemli konunun, ürünün vergilendirilmemesi olduğunu söyledi.

Elektronik sigaranın regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Bence İsrafil'in burada söylediği en önemli şey şu; 'Aman bu sigara işlerini Reis sevmiyor, bulaşmayalım' diye yokmuş gibi davranıyor ya bizde yönetim. Abi tamam bir şey fiilen varsa, millet şu anda merdiven altı alıp takılyorsa bunu regüle edeceksin"

'Vergi için piyasaya sunulması akıl dışılıktır'

Sağlığa Evet Derneği, Mengü'nün yayınının ardından konuya ilişkin bilgilendirici videolar yayınladı.

Dernek tarafından yayınlanan videolarda, konunun uzmanı olan doktorlar, elektronik sigaranın yasallaştırılmaması gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, konuya bilgilendirme videosunda "İnsana zarar verecek olan bir ürünün, vergi kazanacağız diye piyasaya sunulmasını istemek akıl dışılıktır" vurgusunda bulundu.

Dağlı'nın sözleri şöyle:

"Elektronik sigaranın Türkiye'de satılması yararlı olur mu? Hayır olmaz. Çünkü elektronik sigara zararlı bir üründür, akciğerin içerisine zararlı kimyasallar taşır. 'Elektronik sigarayı el altından satıyorlar, vergi kaybediyoruz, vergi kaybetmemek için bunu yasal hale getirelim. Daha çok insana satalım, daha çok vergi kazanalım' düşüncesi sağlıkla bağdaşmaz.

İnsana zarar verecek olan bir ürünün, vergi kazanacağız diye piyasaya sunulmasını istemek akıl dışılıktır. Böyle bir şeyi kabul etmemiz biz hekimler için mümkün değildir. Elektronik sigara, normal sigaranın içerisinde bulunlar dışında kimyasallar içeren ve kısa dönemde yapılmış çalışmalarda akciğere ve damar sistemlerine zarar verdiği gösterilmiş bir üründür. Bu nedenle bu ürünün satılması, kullanılması, Türkiye'ye girmesi ve vergi alacağız diye yasal hale getirmeye çalışılması kabul edilemez."

Nevşin Mengü daha önce de bir yayınında Bayer ilaç firmasına ait bir vitamin kompleksinin reklamını yapmasıyla tartışma yaratmıştı.