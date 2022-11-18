Nevşin Mengü'den başlık tepkisi: 'T24 sex haberlerine başlık atsın'

Kendi Youtube kanalında programlar yapan gazeteci Nevşin Mengü, bir programına ilişkin haber yapan t24'e tepki gösterdi.

Köpek eğitmeni Çağrı Aracı'yı programına konuk olarak alan Mengü, haberin t24 tarafından sosyal medyadan "Nevşin Mengü’ye konuk olan köpek eğitmeni: Köpeğin saldırı riski düşürmek için yanından geçerken izin almalıyız" ifadeleriyle duyurulmasını eleştirdi.

"T24 yine kendine yakışanı yapıp leş başlık seçmiş. Siz yayının tamamını izleyin" diyen Mengü, "T24 sex haberlerine başlık atsın, o konuda iyiler" ifadesini kullandı.

Mengü'nün bu mesajının altına Cüneyt Özdemir'in "T24'deki editörlerin ve kimi yazarlarının bize karşı bu sistemli nefretini anlamakta zorlanıyorum. Aleyhimizde her şeyi büyüterek haber yapıyorlar. Bizim açıklamalarımız ise görmezden geliniyor. Anladık bizim adımızı başlığa yazınca 'tık'lama alıyorsunuz ama bu kin nedir arkadaş!" yorumunda bulunması da dikkat çekti.