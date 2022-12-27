Nevşin Mengü iddia etmişti, Akşener'in danışmanı yalanladı: 'Saçma bir kulise özne olamaz'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü görüşmesine ilişkin kendi YouTube kanalında video yayımlayan Nevşin Mengü, "Bana çok güvenilir yerlerden gelen kulis bilgileri" diyerek görüşmenin içeriğine dair bazı iddialarda bulunmuştu.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Altılı Masa kaybettiriyor, formatının değiştirilmesi lazım" diyeceğini iddia eden Mengü, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin aday olmanız durumunda biz ölçümler yaptırdık İyi Parti'nin oyu düşüyor biz kaybediyoruz seçmenimiz başka yere kayıyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsınız. İyi Parti'nin oyu kritik, başka bir strateji belirlememiz lazım diyor. Altılı Masa bu şekilde bir siyasetsizliğe itiliyor. Altılı Masa'ya katıldığından beri İyi Parti'nin oyları da düşüşte, Deva ve Gelecek Partisi'nin de oyları düşüşte. Dolayısıyla bu Altılı Masa kaybettiriyor, formatının değiştirilmesi lazım. Bu şekilde olmaz. diyecek Meral Akşener. Bana çok güvenilir yerlerden gelen kulis bilgileri bu şekilde."

'Akşener, bu kadar saçma bir kulise özne olamaz'

Mengü, daha sonra kendisine açıklama yapan Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin açıklamasını sosyal medya hesabından aktardı.

Mengü'nün söz konusu paylaşımı şöyle:

"Meral hanımın basın danışmanı Murat İde, yayın üzerine şu açıklamayı yolladı:

Sayın Genel Başkanımızın, iddia edildiği şekilde ne fikri, ne araştırması, ne de böyle bir gündemi var. Bu kulisin kaynağı kimse, açık ve net bir tarif yapabilirim...

Türkiye için önemli bir süreci sabote eden biri. Meral Akşener, bunca yıllık siyasi tecrübesiyle, bu kadar saçma bir kulise özne olamaz."