CHP'den Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün basına yansıyan ama yer ve zaman bilgisi netleşmeyen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gerçek Gündem'deki habere göre, Özkoç, "Sık sık görüşüyorlar, bazen bir araya geliyorlar. Görüştükleri konu ne diye merak ediliyorsa, Türkiye'nin ne sorunu varsa tek tek görüşüyorlar. Beraber ne açıklayacaklarını söyledikleri ve kurdukları komisyonlarda biten konular var. Yeri ve zamanı geldiğinde bunları görüşüyorlar. Gelişen, gelişmekte olan konuları görüşüyorlar. Biz böyle bir açıklama yapmadık. Açıklamayı yapan yeri ve zamanını da açıklar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.