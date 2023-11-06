Nevşehir'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Nevşehir'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çalışan 63 yaşındaki Y.T, çatıda oluşan çökme nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AKP’li yıllarda en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli İSİG Meclisi, AKP’nin iktidara gelişinin 21. yıldönümünde “AKP’li Yıllarda İş Cinayetleri Raporu”nu yayınlamıştı.

Rapora göre, AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne iş cinayetlerinde en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti.