Nevşehir Kalesi ve çevresiyle ilgili 'yenileme' kararının yürütmesi durduruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki Nevşehir Kalesi ve çevresinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla yenileme alanı olarak belirlenmesini yargıya taşımıştı. Danıştay 6. Daire'si konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesini durdurdu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kapadokya bölgesinin tamamı yapılaşma tehdidi altında bulunuyor" dedi. Candan şöyle konuştu:

"Geçmişten bugüne alanın özgünlüğünü ve doğal yapısını bozacak pek çok müdahaleler yapıldı. Daha önce Nevşehir Kalesi ve çevresi kazı ve temizlik adı altında çok kültürlü yapısından arındırılmış ve alanda bulunan eserler yok edilmişti. Daha sonra bölgede Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Kale ve çevresini yenileme alanı olarak belirlediler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, turizm adı altında betonlaştırma getiren bu kararı da yargıya taşıdık. Bilirkişi raporunda, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki SİT alanı Nevşehir ve Kale ve çevresinin; nesnel, teknik ve bilimsel gerekçeler ortaya konulmadan yenileme alanı olarak belirlemesinin uygun olmadığı yönünde görüş sunuldu. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak, Nevşehir Kalesi ve çevresinin 'Yenileme Alanı' olarak belirlenmesine ilişkin 08/01/2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07/01/2020 tarih ve 2035 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürütmesini durdurdu. Haklılığımız bir kez daha yargı kararıyla tescil edilmiş oldu."

Candan, "Mahkeme gerekçesinde alanın biricikliğine işaret edilmiş, alanın dünya mirası olduğu ve titizlikle korunması gerektiği gözler önüne serilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Nevşehir’deki doğal ve kültürel varlıklarımızı ranta teslim etmeyeceğiz, Kapadokya bölgesinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.