Nevşehir Belediyesi muhalefet adına sahte reklam afişleri astı

İlk turda başlayan muhalefet aleyhine sahte broşür geleneğinin adresi bu defa Nevşehir oldu.

Gazeteci Murat Ağırel, Nevşehir Belediyesi’nin kentteki panolara muhalefet aleyhine afişler astığını bildirdi.

Ağırel, sosyal medya hesabından Nevşehir’de panolara asılan görüntüleri paylaştı. Ağırel’in paylaştığı görsellerde, “Selahattin Demirtaş serbest kalacak” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Ağırel, “Nevşehir Belediyesi Turizm ve AŞ tarafından Nevşehir’deki panolara muhalefet aleyhinde yalan reklamlar asılıyor” ifadesini kullandı.