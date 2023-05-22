Netflix’teki Küba

İspanyolcadan çeviren: Ogün Eratalay

Geçtiğimiz 12 Mayıs günü ABD’li medya devi Netflix “The Mother” (Anne) adlı filmin ilk gösterimini yaptı. Yönetmenliğini Niki Caro’nun yaptığı ve başrolde Jennifer Lopez’in yer aldığı macera ve gerilim filmi, gerçekte var olmayan bir Küba’da geçiyor.

Lopez filmde ABD’li eski bir askeri canlandırıyor. Silah kaçakçıları tarafından kızının kaçırılması üzerine bir FBI ajanıyla beraber Havana’ya geliyor.

Filmde Küba’nın başkenti uyuşturucu kartellerinin ve silah kaçakçılarının sığınabildiği, her önüne gelenin dilediğince adam öldürebildiği, Latin Amerikalı katillerin cirit attığı bir yer olarak tarif ediliyor.

İlginç bir şekilde filme dair yapılan eleştirilerin hiçbirisi bu konuya değinmiyor. Geleneksel medyada yer bulamayan eleştirmenler ise sadece Jennifer Lopez’in çekimler için Havana’ya gitmediğini, çekimlerin Kanarya Adaları’nda gerçekleştirildiğini söylemekle yetiniyor.

Başka bir deyişle, burada sorunun esas kısmı göz ardı ediliyor. Filmde izleyiciye çarpık bir şekilde tanıtılan ülkenin aslında Latin Amerika’daki en güvenli ülke olduğu unutuluyor. Ayrıca, korsanlık döneminden bu yana hiçbir silah veya uyuşturucu kaçakçısının bu topraklarda kendisini güvende hissedecek bir sığınağa sahip olmadığı da göz ardı ediliyor.

Hollywood’un bu yanlış ve iğrenç bakış açısı ABD hükümetlerinin Küba’ya bakışıyla uyumludur. Yıllardan bu yana ABD hükümetleri dünya kamuoyuna Küba’yı teröre destek veren bir devlet olarak tanıtmaya çalışıyor. Onlara göre Küba, karanlık sokaklarında her daim kaos ve barbarlık yaşanan bir şer ekseni ülkesi.

Benzer bir bakış açısı daha önceki yapımlarda da gözlemlenebilir. Yönetmenliğini Michael Bay’in yaptığı 2003 yapımı Bad Boys II adlı filmde Küba, uyuşturucu kaçakçılarının cirit attığı, kanun kaçaklarının ve suçluların sahil kenarında villalarda yaşadığı bir ülke olarak tarifleniyor.

Daha az karalama içerse de Cary Joji Fukunaga tarafından yönetilen 2021 yapımı No Time to Die filmi de Küba ve Karayipleri uluslararası ajan diyarı ve sokakta çete savaşlarının yaşandığı yerler olarak betimlemekten geri durmuyor.

Ne yazık ki sinema endüstrisinde 1959 öncesine giden bu eğilime dair başka örnekler vermek için yerimiz sınırlı. Ancak gerçek olan şu ki, ABD sinema endüstrisi bilerek ve isteyerek ülkemizin tarihini çarpıtarak kirletmeye çalışıyor.

Sözün özü, The Mother filmindeki Küba, Hollywood’un hayalindeki bir ülke. Devrim’den önceki Küba’ya benzemekte ve ABD’deki patronların hayallerini süsleyen bir yer. Neyse ki Küba’da yaşayan bizler için filmdeki bu ülkeyle, yaşadığımız gerçek arasında dağlar kadar fark var. Ancak maalesef ülkemizle ilgili olarak tüm dünya kamuoyuna pompalanan imge bu şekilde.