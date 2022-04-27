Netflix şifre paylaşanlardan ek ücret almaya hazırlanıyor

Resmi verilere göre dünya çapında 221 milyon abonesi bulunan Netflix'i 100 milyon kişi ise şifre paylaşımı yoluyla kullanıyor.

Netflix, 2022’nin ilk çeyreğine ait mali durum raporunda 10 yıldan beri ilk defa abone düşüşü gördüğünü açıkladı. Bu dönemde 200 bin müşteri kaybeden şirket, ikinci çeyrekte kaybın 2 milyona çıkmasını beklediğini belirtti. Netflix yaşadığı düşüşün sebeplerinden biri olarak şifre paylaşımını gösteriyor.

Shiftdelete'te yer alan habere göre, Netflix’in kurucusu ve CEO’su Reed Hastings daha önce şifre paylaşımının platformun büyümesini hızlandırdığını söylemişti. Ancak Hastings, geçtiğimiz hafta şifre paylaşımı yüzünden bazı ülkelerde abone kazanmakta zorlandıklarını belirterek, şimdi bu konu üzerinde çok daha sıkı çalıştıklarını ifade etti.

Şifre paylaşımı yaptığı tespit edilen abonelere Netflix, alt profil oluşturmaları gerektiğini söyleyen bir istem gönderecek. Konuya yakın kaynaklara göre fatura sahibinin telefon numarasına, hesaba her girişte bir doğrulama kodunun gelecek ve böylece yabancıların erişimini zorlaştıran birçok faktörlü kimlik doğrulama sistemi devreye sokulacak.

Firma hesabını başka kişilerle ortak kullanmak isteyen aboneleri üzerinde denediği bu ek ücret uygulamasını Şili, Kosta Rika ve Peru’da Mart ayında hayata geçirdi. Standart ve Premium paketlerini kullananlar, evinin dışındaki en fazla iki kişi için ek bir ücret karşılığı alt profil ekleyebilecekler.