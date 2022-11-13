K﻿üresel internet erişimini takip eden Netblocks oluşumu, Beyoğlu'nda gerçekleşen patlamanın ve ilan edilen yayın yasağının ardından Türkiye'de Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter'a erişimin yavaşlatıldığını ya da bazı internet sağlayıcılar tarafından tamamen durdurulduğunu aktardı.

Netblock'un yaptığı açıklamada, "Canlı ağ verileri, İstanbul'da Taksim'de meydana gelen ölümcül patlamanın ardından sosyal medya platformları Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook'un Türkiye'de kısıtlandığını gösteriyor. Yetkililer olayın ardından yayın yasağı koydu" denildi.