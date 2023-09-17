Netanyahu'ya ABD seyahati öncesinde havalimanında protesto

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı düzenlenen protestolar, 37. haftada devam etti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, İbrani takvimine göre yılbaşı olarak kutlanan "Roş Aşana Bayramı" sebebiyle protestolarını bu hafta pazar günü gerçekleştirdi.

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

İsrail bayrakları taşıyan protestocular, davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak "demokrasi" sloganları attı. Tel Aviv'deki göstericiler, bazı noktalarda meşaleler yaktı.

Tel Aviv'de Kaplan Caddesi'ndeki göstericiler, hükümeti ülkenin kuruluşundaki bağımsızlık bildirgesine ihanet etmekle suçlayarak bildirgenin olduğu büyük bir pankartı caddelerde taşıdı.

Ülke genelinde farklı noktalardaki protestolarda da bağımsızlık bildirgesinin basıldığı dev pankartlar dikkati çekti.

ABD'ye giden Netanyahu'ya karşı havalimanında protesto

Bir grup, Başbakan Netanyahu'nun bu akşam ABD'ye seyahat edeceği Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda toplandı.

İsrail bayraklarıyla havalimanının gidiş terminalinde bir araya gelen göstericiler, havalı kornalarla ritim tuttu.

İsrail polisi, havalimanı terminalindeki trafik akışını sağlamak için önlem aldı. (AA)