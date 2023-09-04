Netanyahu'dan isyan sonrası Eritreli sığınmacıları sınır dışı etme talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de cumartesi günü yaşanan şiddet olaylarının ardından, Eritreli sığınmacı ve göçmenlerin sınır dışı edilmesini istediğini söyleyerek, tüm göçmenlerin ülkeden gönderilmesi yönünde bir plan talimatı verdi.

Bakanların dahil olduğu özel bir toplantıda konuşan Netanyahu, "İsyancılara dönük sert tedbirler istiyoruz, bu isyanlara dahil olanların sınır dışı edilmesi de buna dahil" dedi.

Bakanlardan "ülkeye yasadışı giren herkesi ülkeden atma"ya ilişkin kendisine plan sunmasını isteyen Netanyahu, sığınmacıların ülkeden ayrılmaya zorlamak için Yüksek Mahkeme'nin bir dizi tedbirler aldığını ifade etti.

Kıbrıs'a resmi ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Netanyahu, kabinenin önceki günkü şiddetli protestolara katılan Eritre hükümeti destekçisi 1000 kişiyi sınır dışı etmeye hazırlandığını söyledi.

Netanyahu, "Onlar mülteci statüsü için hak iddia edemezler. Onlar bu rejimi destekliyor. Rejimi bu kadar çok destekliyorlarsa, kendi ülkelerine dönmeleri iyi olur" dedi.

İsrail'de 25 bin Afrikalı göçmen yaşıyor

İsrail'de çoğunluğu Sudanlı ve Eritrelilerden oluşan 25 bin Afrikalı göçmen yaşıyor. Sudanlılar ve Eritreliler, ülkelerindeki çatışma ve baskılardan dolayı İsrail'e yerleşmek zorunda kaldı. İsrail, ekonomik nedenlerle göçen sığınmacıları ülkede tutma yükümlülüğü olmadığını savunarak, çok az sayıda sığınma talebi kabul ediyor.

İsrail, uluslararası hukuk kapsamında, göçmenleri hayatları ve özgürlükleri risk artına girebilecek ülkelere gönderemiyor.

Eritreli isyancılar

Geçtiğimiz cumartesi günü Eritre hükümeti karşıtı bir grup, Tel Aviv'in güneyinde Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir etkinliğe karşı yürüyüş başlatarak taşlar ve sopalarla dükkan camlarına ve polis araçlarına zarar vermişti. Sonrasında olayların yaşandığı bölgeye Eritre hükümeti yanlısı bir grubun da geldiği kaydedildi.

İsrail polisi, isyancı gruba biber gazı, ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylar sonucunda onlarca kişi yaralanmıştı.

Pazar günü protestoların gerçekleştiği bölgeye giden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polise destek açıklaması yaparak, isyancıların sınır dışı edilene kadar gözaltında kalması çağrısı yaptı. Buna karşılık, polis eskortuyla yürüyen Ben Gvir'e tepki gösteren isyancılar, kendisine "Evine dön" diye seslendi.