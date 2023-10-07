Netanyahu'dan akıl almaz açıklama: Saldıracağız, Gazze sakinleri bölgeden çıksın

İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

Gazze, 2007 yılından beri tamamen İsrail ablukası altında bir bölge. Gazze'nin batısında deniz var, ancak İsrail, Gazzelilerin denize girmesini dahi engelliyor. Gazze'nin diğer üç tarafı da İsrail'e ait ve bu sabahki sızma harekatına kadar Gazze'nin etrafı, toprağın altında metrelerce derine giden bir duvar hattıyla çevriliydi. Sızma harekatında bu duvar da birçok noktadan parçalandı. Ancak Gazzelilerin, İsrail dışında bölgeden "çıkabilecekleri" hiçbir yer bulunmuyor.