Netanyahu ve Katz, AKP'nin İran tutumunu hedef aldı, CHP'lileri etiketledi: 'Provokasyonun farkındayız'

Ateşkese varan ABD ve İran'ın, Pakistan'da müzakerelere devam ettiği sırada, İsrail cephesinden peşpeşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

Önce İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, İran'a saldırların süreceğini ilan ettiği açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da hedef aldı.

Netanyahu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerine yer verdi:

Benim liderliğim altındaki İsrail, onlara yardım eden ve hatta Kürt vatandaşlarını katleden Erdoğan'ın aksine; İran'ın terör rejimi ve uzantılarıyla savaşmaya devam edecektir.

İran'a saldırılmamasını sorguladı

Netanyahu'nun ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Türkçe paylaştığı mesajında Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmemesini eleştirdi.

Savaş sürecinde Türkiye'nin, hava sahasına giren füzelere yanıt vermediğini iddia eden Katz, "Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur" dedi. Oysa İran bu füzelerin birer sahte bayrak operasyonu olduğunu ve ABD ile İsrail tarafından kurgulandığını vurgulamıştı.

Katz'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Türkiye Cumhurbaşkanı, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor. Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur.

Katz'ın, bu sözlere yer verdiği sosyal medya paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemesi dikkat çekti.

AKP: Hedefleri Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirmek ve çözüm süreci

İsrail cephesinden verilen mesajlara yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Yapılan yazılı açıklamada "Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır" denildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamadaysa İsrail'den gelen açıklamaların bir hedefinin de "çözüm" süreci olduğu vurgulandı.

Bu hadsiz ve saldırgan mesajların arkasındaki (...) üçüncü katman bölgedeki Kürt kardeşlerimizi kendi kirli ve siyonist planlarına 'lejyoner' yapma çabasıdır. Ancak Irak ve İran’daki Kürt kardeşlerimiz bu şeytani denkleme girmemiş, sağduyulu davranarak tarihin doğru tarafında durmuşlardır. Netanyahu’nun Türkiye’deki Kürt kardeşlerimize yönelik o iğrenç ifadeleri, aslında bu planının boşa çıkmasından kaynaklanan bir hezeyandır. Dördüncü katman ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizin, İsrail’in kaos planlarına indirilmiş büyük bir darbe olduğunun bizzat Netanyahu tarafından itiraf edilmesidir. Beşinci katman ise Türkiye’yi İran’la karşı karşıya getirme çabasıdır.

İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu yanıt verdi: 'Provokasyonun farkındayız'

Katz'ın açıklamasına etiketlediği CHP'li isimlerden de tepki mesajları geldi.

Ekrem İmamoğlu, "Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail'in katliamlarına dikkat çekerek, "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze'de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise şu mesajı paylaştı: