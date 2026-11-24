Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kulübü UEFA’ya şikayet ettiğini söyledi.

Galatasaray taraftarı kendi sahasında oynanan özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında kale arkası tribününde birçok kez Filistin’e destek veren pankartlar açmıştı.

‘Temennimiz UEFA’nın itibar etmemesi’

Özbek, HT Spor’a şu açıklamayı yaptı:

“Duyduk ki, Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Temennimiz UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır.”

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