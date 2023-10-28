Netanyahu: Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, bu ikiyüzlülük olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de süren kara operasyonunun savaşın ikinci aşaması olduğunu söyledi.

Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrası başlayan savaşın, "İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in "çok net hedefleri" olduğunu belirten Netanyahu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin, Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Filistin mitinginde yaptığı konuşmada “İsrail, seni savaş suçlusu olarak ilan ediyoruz” demişti.

Netanyahu'ysa açıklamasında Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" ifadelerini kullandı.