İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.
Meclisteki oturumda Likud milletvekili Amir Ohana ise Meclis Başkanlığına seçildi. (AA)
Aslı İnanmışık
Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı
İsrail'de Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.
Dış haberler
İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.
Meclisteki oturumda Likud milletvekili Amir Ohana ise Meclis Başkanlığına seçildi. (AA)