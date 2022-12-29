Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı

İsrail'de Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.

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İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste düzenlenen oturumda güvenoyu aldı.

Meclisteki oturumda Likud milletvekili Amir Ohana ise Meclis Başkanlığına seçildi. (AA)

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