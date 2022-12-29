İsrail Savunma Bakanı İran'a olası saldırı için tarih verdi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a karşı olası saldırı için muhtemel zaman çizelgesi hakkında açıklamada bulundu. Gantz, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine iki veya üç yıl içinde saldırabileceğini dile getirdi.

Gantz, İsrail hava kuvvetleri öğrencilerine yaptığı konuşmada, "İki veya üç yıl içinde, doğuya doğru gökleri aşıyor ve İran'daki nükleer tesislere yönelik bir saldırıda yer alıyor olabilirsiniz" dedi.

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail askeri istihbaratı 2023 içinde İran'ın nükleer alanda "mevcut yavaş ilerleme yolunda devam edeceği" öngörüsünde bulundu. Askeri bir yetkili gazeteye verdiği demeçte, "İran yalnızca aşırı yaptırımlar uygulanırsa politikalarını değiştirecek; o zaman zenginleştirmeyi askeri düzeye hızlandırmaya karar verebilir" yorumunda bulundu.