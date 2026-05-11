Netanyahu ABD yardımını 'sıfırlamak' istiyor: İsrail’e desteğin azalmasını 'sosyal medyaya' bağladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’den alınan mali askeri desteği gelecek 10 yıl içinde sıfırlamak istediğini açıkladı.

CBS’in “60 Minutes” programına konuşan Netanyahu, Washington’la mali ilişkinin “yeniden ele alınması” gerektiğini savundu.

Netanyahu, “Bunu Başkan Trump’a söyledim. Kendi halkımıza da söyledim. Şaşırıyorlar” dedi. İsrail Başbakanı, ABD ile askeri işbirliğinin “mali bileşenini” sıfıra indirmek istediğini belirterek, sürecin “şimdi başlaması” ve “önümüzdeki 10 yıl içinde” tamamlanması gerektiğini söyledi.

İsrail, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD dış yardımlarından en fazla yararlanan ülke konumunda. Washington, 2016’da imzalanan 10 yıllık anlaşma kapsamında İsrail’e 2028’e kadar 38 milyar dolarlık askeri yardım taahhüdünde bulunmuştu. ABD yardımlarının İsrail’in askeri bütçesinin yaklaşık yüzde 16’sına karşılık geldiği belirtiliyor.

ABD kamuoyunda İsrail’e destek geriliyor

Netanyahu, ABD kamuoyunda İsrail’e desteğin gerilediğini kabul etti, ancak bunun Gazze’deki savaşla ilişkili olduğu değerlendirmesini reddetti.

Pew Araştırma Merkezi’nin mart ayında yaptığı ankete göre ABD’li yetişkinlerin yüzde 60’ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip. Bu oran geçen yıla göre 7 puan, 2022’ye göre ise yaklaşık 20 puan artmış durumda.

Netanyahu suçu sosyal medyaya attı

İsrail Başbakanı, desteğin azalmasını sosyal medyaya bağladı. Netanyahu, “İsrail medya cephesinde, propaganda cephesinde kuşatma altında” diyerek ülkesinin “propaganda savaşında iyi performans gösteremediğini” iddia etti.

Netanyahu, bazı ülkelerin “sahte adresler ve bot çiftlikleriyle sosyal medyayı manipüle ederek Amerikan halkının İsrail’e sempatisini kırmaya çalıştığını” öne sürdü.