Netanyahu 2019'da böyle demişti: 'Filistin devletini engellemek için Hamas'ı desteklemeliyiz'

Hamas'ın iki gün önce Gazze'den İsrail'in güneyine dönük başlattığı saldırıyla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2019 yılında İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Likud partisi üyelerine yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Netanyahu, Mart 2019'da partili milletvekillerine yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için Hamas'la işbirliği yapılması gerektiğini söylemişti.

Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasına köstek olmak isteyen kim varsa, Hamas'ın büyümesini desteklemeli ve Hamas'a para göndermeli. Bu, Gazze'deki Filistinlileri Batı Şeria'daki Filistinlilerden izole etme stratejimizin bir parçası" demişti.