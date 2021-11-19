Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde vahşice katledilen 41 yaşındaki Neslihan Kaya’nın katil zanlısı olduğu belirlenen şahıs yakalandı. Katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi. T.D.'yi yakalamak için bölgedeki 148 güvenlik kamerasını incelendi. Şahsın bulunduğu yeri tespit eden polis ekipler, katil zanlısının, arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine akşam saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını yakaladı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. (İHA)