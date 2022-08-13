Nesin Vakfı'nın zeytinliğini kundaklayanlar serbest bırakılmış

Nesin Vakfı’nın İzmir’deki zeytinliğini kundaklayan ve 40 dönümlük alanın yanmasına neden olan iki kişi serbest bırakıldı. Nesin Vakfı Yöneticisi Cihangiroğlu, “Arazideki ağaçların 3’te 2’sini kaybettik” dedi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, yoldan motosikletle geçen iki kişi, Nesin Vakfı’na ait olan ve yaklaşık 3 bin ağacın yer aldığı araziye torpil atarak yangın çıkardı. Alevler, zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü küle çevirdi. Motosikletli kişilerin patlayıcıyı yol kenarına attığı anlar güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Nesin Vakfı’nın avukatı Cenk Söbe, araziyi kundaklayan iki şahsın 9 Ağustos tarihinde jandarma tarafından gözaltına alındığını ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını söyledi.

Avukat Söbe, araziyi kundaklayan şahısların ifadesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Şahıslar ifadelerinde, yangına neden olan maddeyi araziye değil yola attıklarını iddia etmiş. İfadelerinde ‘Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıkartma amacımız yoktu. Torpili yola atacaktık. O araziyi yakma niyetimiz yoktu’ dediklerini öğrendik. Cezadan kaçmak için böyle bir ifade verdiler. Ne yazık ki köylüler ve mahalleli de bu şahısları koruyor. Bölgede arazinin Nesin Vakfı’na ait olduğu da biliniyor. Önce Nesin Vakfı’nın İstanbul Çatalca’daki arazisini yanında İsmailağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı inşaata başladı, saldırıda bulundular. Sonra vakfımızın banka hesapları bloke edildi. Bu son saldırıda ise vakfımızın yaklaşık 40 dönümlük arazisi yandı, ağaçlar küle döndü. Üst üste gelen bu saldılar tesadüf değilse çok daha vahim bir durum bu. Tüm saldırıların takipçisi olacağız.

Yanan alanda bilirkişi incelemesi yaptırdık, raporun sonucu bekliyoruz. Zararın giderilmesi için tazminat davası açacağız ve ceza davasına da bu raporu ekleyeceğiz. Kamu vicdanını rahatsız edecek, bir suçluyu koruma algısı olacaksa biz buna izin vermeyeceğiz. Maddi kaybın yanında yılların getirdiği bir manevi kayıp da söz konusu.”

'Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar'

Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu da, "Yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu arazimizi kundaklayan kişiler şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bunu yanlarına kâr kalacağını düşünerek yapıyorlar. Acı olan bu. Nesin Vakfı nelerin üstesinden gelmedi ki. Bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.