Nesin Matematik Köyü'nün zeytinlik arazisi kundaklandı

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyüne 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'na ait "Nesin Matematik Köyü"nün zeytin fidanlarıyla dolu arazisi dün öğlen saatlerinde saldırıya uğradı.

Yoldan motosikletle geçen iki kişi, kuru otların bulunduğu bölgeye torpil atarak yangın çıkardı. Alevler zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü küle çevirdi. Motosikletli kişilerin patlayıcıyı yol kenarına attıkları anlar güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Nesin Matematik Köyü'nün kurucusu Ali Nesin zeytin fidanlarını çekirdekten yetiştirdiklerini söyledi. Nesin şöyle konuştu:

"Fidanlarımızı çok büyük emeklerle çekirdekten yetiştirip dikmiştik. Tepe gibi bir yere ektik fidanları. Kuyu da açtık. Damlama sistemi yapamadık, paramız yetmedi. 50-100 öğrenciyle günler boyunca gittik, suladık. Emek verdik. İki tane zıpır, hangi sebeple olduğunu bilmiyorum, ne kötülük yapmışız da emek emek diktiğimiz fidanları kundaklamışlar. Nasıl böyle olabildi bu toplum? Akıldan, mantıktan, iyilikten, güzellikten, doğrudan nasıl şaştılar? 18-20 yaşlarında çocuklar. Hangi inançtan olursa olsun o yaşta bunun kötü bir şey olduğunu anlamaları lazım. Biz sadece iyilik yapıyoruz. Kimseye kötülük yapmıyoruz. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu toprakların üstünde yaşıyoruz. Yapmamalılar. Benden nefret etmeleri için hiçbir neden yok. Farklı düşüncelerde olmak nefret sebebi olmamalı." (ANKA)