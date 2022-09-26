Neşet Ertaş'ın oğlundan film tepkisi: Yüzsüzlükte sınır yok

Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının hayatını konu edinen 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmiyle ilgili “Babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik. Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar” dedi.

Müzikonair'ın haberine göre; bir televizyon programında düzenlenen anma etkinliği için Kırşehir Cacabey Meydanı’nda konuşan Hüseyin Ertaş, “Babamızın istemediği bir şeyi biz de karşı çıktığımız için aile karşı çıkıyor diye bir yandan saldırılar yapılıyor ama mesele şudur; babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik. Onu anlatırken bile, bu yaptığımız iş bile karşı tarafa ne kadar yüzsüzlük diyeceğim, yüzsüzlükte sınır yok. Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar. Başkaları adına utanmak diye bir şey varsa en güzel örneği budur efendim” dedi.

'Üç tane davamız devam ediyor'

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın ise ailenin babalarının iradesine sahip çıkmaya çalıştığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Neşet Ertaş hayatı boyunca belgesellere izin vermiş, ne olacağı belli olmayan, ajitasyon, gözyaşı eklenerek, aile mahremiyetine girilerek yapılabilecek filmlere karşı çıkmış. Bunun iradesine saygı duymaktan başka elimizden ne gelir? Ailenin de yapmak istediği bundan ibaret. Babalarının iradesine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ailesini bypass edip kitap izni adı altında senaryo uyarlayıp film yapmaya çalışıyorlar. Bu muvafakatnameye dayanarak kitap yazdık, film yaptık deniyor. Bir an onun doğru olduğunu kabul etsek bile muvafakatnamenin içinde film yapmaya izin yok. Üç tane davamız var devam ediyor. O muvafakatnamelerle ilgili, fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurduğu şirketlerle ilgili davalar devam ediyor."