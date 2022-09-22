'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anma programı başlıyor

“UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı”, 23 Eylül 2022 cuma günü saat 15.00’te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel, Hilmi Şahballı ve Abdullah Gündüz'ün konuşmacı olarak katılacağı panelle başlayacak.

Anma programı ile ilgili açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

“Kırşehir Belediyesi olarak hazırladığımız ve 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle sürecek olan UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı’nı UNESCO Yaratıcı şehirler Ağına Müzik alanında dahil olan ilk ve tek şehir Kırşehir’in tarihsel ve kültürel birikimine yaraşır bir biçimde gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği üzere başta Neşet Ertaş olmak üzere, Anadolu Abdal Geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde Bozlağın anavatanı olan Kırşehir, müzik alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren ilk ve tek şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmalara, Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir’de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz.

Cuma günü saat 15.30’da ise Cacabey Meydanı’nda Halil Daylak, 16.30’da ise Maksut Feryadi konseri verilecek. Saat 17.00’de ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nden Cacabey Meydanı’na kortej yürüyüşü yapılacak. Cacabey Meydanı’ndaki açılış konuşmalarının ardından saat 17.45’te Belediye Abdallar Topluluğu’nun davul-zurna gösterisini takiben saat 18.00’de Hilmi Şahballı konseri verilecek.

Programın UNESCO Uluslararası boyut kazanmasıyla Gürcistan’dan Batumı, İtalya’dan Lady Halo, ve Almanya’dan Duo Malıkı Konserlerini takiben saat 21.30’da Okan Murat Öztürk sahne alacak.

23-24-25 Eylül tarihlerinde, üç gün dolu dolu sürecek olan programlara tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi bekliyoruz.”