Nersoy Tekstil'de sendika üyesi olan işçiler işten çıkarıldı

Zonguldak Çaycuma’da faaliyet gösteren Nersoy Tekstil'de çalışan işçiler, işçiler bir süre önce Öz İplik İş’e üye oldu. İşçilerin sendikaya üye olduğundan haberdar olan patron işçilere baskı yapmaya başladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sendikaya üye olan 25 işçi işten çıkarıldı. Sendika Genel Sekreteri Samet Ceylan ve sendika üyeleri, Nersoy Tekstil’in İstanbul’da bulunan merkezi önüne giderek açıklamalarda bulundu. Ceylan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Nersoy Tekstil işvereninin anayasayı ihlal etme girişimini engellemek için fabrika önündeyiz. Nersoy Tekstil’de çalışan işçiler Temmuz ayından itibaren sendikamıza üye oldular. Konudan haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapıldı. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellendi. Sendikaya üye olan 25 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Nersoy Tekstil, Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyor. Nersoy Tekstil yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 118’nci maddesi kapsamında kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Buradan Nersoy Tekstil İşverenine Sesleniyoruz; Çalışanların sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin."