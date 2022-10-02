Nepal'de dev çığ kütlesi dağcıların kampını vurdu

Nepal'de bulunan ve dünyanın en büyük sekizinci dağı olan Manaslu'daki kamp alanına çığ düştü. Dağcı Tashi Sherpa sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, kamp alanında üç düzineden fazla çadırın bulunduğunu belirterek, çığ nedeniyle can kaybı olmadığını söyledi.

ANI'nin aktardığı habere göre, dağcı Tashi Lakpa yaptığı paylaşımda, "Bugün 3 düzineden fazla çadır hasar gördü" diyerek can kaybı olmadığını söyledi. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Nepal Turizm Bakanlığı, 26 Eylül'de gerçekleşen bir diğer çığ felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'un üzerinde kişinin yaralandığını bildirmişti.