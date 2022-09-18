Nepal'de sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Nepal'in Sudurpashchim eyaletinin Accham bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiği ve yaralı sayının 10 olduğu bildirildi. Bhimdutta Otoyolu'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı açıklandı.

Resmi verilere göre, ülkede bu yıl yaşanan sel ve toprak kayması felaketlerinde en az 70 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kayboldu.