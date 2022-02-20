Nepal'de ABD protestosuna polis saldırısı

Nepal'in başkenti Katmandu'da ABD'nin protesto edildiği gösteriye polisin biber gazı ve tazyikli suyla saldırması sonucu bazı göstericiler yaralandı.

ABD Kongresi'nce kurulan "dış yardım kuruluşu" The Millennium Challenge Corporation'ın elektrik iletim hattı ve bir yol iyileştirme projesi için ülkeye 500 milyon dolar fon aktarımı Nepal parlamentosunda bugün gündeme gelirken, sokakta da protesto edildi.

Hükümet yetkilileri ABD'nin karşılıksız fon aktardığını savunurken, anlaşmaya karşı çıkanlar sözkonusu fon aktarımının Nepal'in yasalarını ve egemenliğini ihlal ettiğini dile getiriyor.

Nepal İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Gyanendra Bahadur Karki, ABD "yardımının" ülkenin kalkınması için önemli bir araç olduğunu ileri sürdü.

Ancak Nepal'de iktidardaki koalisyon hükümeti ve büyük siyasi partiler arasında da sözkonusu fona karşı fikir birliği olmadığını belirtildi.

Nepal'deki ABD Büyükelçiliği 500 milyon dolarlık fonu "ABD halkından bir hediye" diye nitelerken fonun Nepal hükümetinin talebiyle hazırlandığını, Nepal halkına iş ve altyapı sunacağını iddia etti.