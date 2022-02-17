ABD'de Küba'yla dayanışma konvoyu yola çıkıyor

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Seattle'da Küba'yla dayanışmak için büyük bir konvoy hazırlığı yapılıyor. Küba'ya yönelik ABD ablukasının kaldırılması için oluşturulacak konvoy 27 Şubat'ta Seattle sokaklarında olacak.

Konvoya katılım için yapılan çağrıda "Küba halkını devrim yaptıkları için cezalandırmayı durdurmanın zamanın geldiği fikrini yaymamıza yardım edin. Covid-19 pandemisinin ortasında, adanın insanlarını boğmayı bırakmak her zamankinden daha önemli" denildi.

Biden yönetiminin Küba'ya yönelik düşmanca politikalarını kaldırmasını talep eden konvoy için çağrı ABD'nin bazı kentlerinin yanısıra dünya genelinde de yapıldı.

Seattle-Küba Dostluk Komitesi, ABD Kadın ve Küba Dayanışması, Sevgi Köprüleri, ANSWER Koalisyonu, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) ve Sosyalist İşçiler Partisi organizasyonun öncülüğünü yapıyor.

ABD'nin 60 yıldır Küba'ya uyguladığı abluka yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da mahkum ediliyor.