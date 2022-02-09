Küba Dışişleri: ABD adaya yönelik yakıt satışını engelleyerek suç işliyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez dün yaptığı açıklamada ABD'nin ada ülkesinin yakıta erişimini engellemek adına gemilere, nakliye şirketlerine ve sigorta şirketlerine baskı uyguladığını belirtti. Washington'un poltikasını kınayan Rodriguez, bunu ABD Hükümeti'nin suç eylemi olarak nitelendirdi.

Küba Dışişleri Bakanı resmi Twitter hesabından 2019 yılında 53 gemi ve 27 şirketin kara listeye alındığını açıkladı.

Rodriguez yaptırımların Covid-19 pandemisi, bunun sağlık sistemi ve ekonomilerinde yarattığı krizin ağırlaşmasına neden olduğunu söyledi.

Söz konusu ağır yaptırımlar hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi ABD Başkanları tarafından altmış yıldan uzun bir süredir uygulanan Küba'yı boğmayı hedefleyen ablukanın bir parçası.

Latin Amerika menşeli teleSUR'un haberine göre Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı'nın Dış Ticaret Genel Müdürü Vivian Herrera Cid, 2021'de nakliye şirketleri MCC ve Zim'in de ABD'nin misillemesinden çekindiği için Küba'yla çalışmaya devam etmeyeceklerini ifade ettiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre Küba'nın bu tek taraflı baskı politikası nedeniyle son beş yılda deneyimlediği zarar 17 milyar doları, altmış yılda birikmiş zararıysa 147 milyarı buluyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Haziran 2021'de, 184 lehte, iki aleyhte ve üç çekimser oyla ablukayı sona erdirme kararına verdiği desteği yineledi. Ancak benzer adımlar BM tarafından daha önce de atılırken ABD söz konusu kararları görmezden geliyor.

Herhangi bir ulusa karşı en uzun ve en kapsamlı ekonomik, ticari ve finansal abluka olan Küba ablukası, 243 tek taraflı zorlayıcı önlemle 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidarı sırasında ağırlaştırıldı. İktidara gelmeden önce bu politikaları sonlandıracağı yönünde vaat veren Joe Biden, Beyaz Saray geçirdiği 12 aylık süre boyunca bunları kaldırmak yerine pekiştirdi.