  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Nepal-Tibet sınırında sel ve toprak kayması: 18 ölü, yüzlerce kayıp

Nepal’in Çin’in Tibet sınırına yakın bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, halen yaklaşık 400 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Dış Haberler

Yayın Tarihi: 26.08.2026 , 15:57

Nepal’in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Tibet sınırına yakın dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun hemen kuzeyindeki Rasuwa'da bir depremin çığı tetiklediği ve eriyen karların Bhotekoshi Nehri’ne dökülmesi sonucu sel meydana geldiği belirtildi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nepal ordusuna göre, sınırın her iki tarafında da arama çalışmaları sürüyor ve şu ana kadar 88 kişi kurtarıldı.

Aralarında yabancı turistler, rehberler ve yerel halkın bulunduğu yaklaşık 400 kişiden ise haber alınamıyor.

Sel nedeniyle Katmandu'ya giden ana yol, köprüler ve Trishuli hidroelektrik santrali büyük hasar görürken bölgede elektrik ve iletişim kesildi. Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması sonucu kayıpların olduğu aktarıldı.

Toprak kaymasının Çin'in Tibet özerk bölgesindeki Gyirong sınır kapısını yıktığı anlar görüntülendi:

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Entegrasyon, asimilasyon, paranoya: Çin'in 'etnik birlik ve ilerlemeyi teşvik' yasası neyi öngörüyor?

Ayhan Keser

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.