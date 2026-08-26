Nepal-Tibet sınırında sel ve toprak kayması: 18 ölü, yüzlerce kayıp

Nepal’in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Tibet sınırına yakın dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun hemen kuzeyindeki Rasuwa'da bir depremin çığı tetiklediği ve eriyen karların Bhotekoshi Nehri’ne dökülmesi sonucu sel meydana geldiği belirtildi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nepal ordusuna göre, sınırın her iki tarafında da arama çalışmaları sürüyor ve şu ana kadar 88 kişi kurtarıldı.

Aralarında yabancı turistler, rehberler ve yerel halkın bulunduğu yaklaşık 400 kişiden ise haber alınamıyor.

Sel nedeniyle Katmandu'ya giden ana yol, köprüler ve Trishuli hidroelektrik santrali büyük hasar görürken bölgede elektrik ve iletişim kesildi. Çin'in Tibet özerk bölgesinde toprak kayması sonucu kayıpların olduğu aktarıldı.

Toprak kaymasının Çin'in Tibet özerk bölgesindeki Gyirong sınır kapısını yıktığı anlar görüntülendi:

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