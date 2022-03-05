Neo-Nazi Azov tugayı: Tahliye olmayacak siviller evlerine dönsün

Gün içerisinde Ukrayna'ynadaki farklı kentlerden sivil nüfusun tahliyesinin engellendiği yönünde açıklamalar gelirken taraflar bu konuda birbirlerini suçlamıştı. Ukrayna ordusunun yanında savaşan neo-Nazi Azov tugaylarıysa sivillerin tahliyesinin olmayacağını duyurdu.
Mariupol'daki Azov birlikleri, sivillere dönük yayınladığı talimatlarda "sivilleri tahliye etmek gibi bir karar almadıklarını" ilan ederken "dağılın, evinize dönün" dedi.
Gün içerisinde Rusya Ukrayna kuvvetlerini sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için tahliyeleri engellemekle suçlamıştı. Ukrayna tarafıysa Rusya'nın tahliye koridorlarına dönük ateş açtığını beyan etmişti.