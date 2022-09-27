Nejat İşler'den 'küpe' saldırısına tepki

Erzurum‘da 22 yaşındaki Mehmet G., arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada iki kişi tarafından küpe taktığı için taciz edilmiş, sonrasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Oyuncu Nejat İşler, olay sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "90'larda saçımız uzun olduğu için ve küpe taktığımız için hepimiz dayak yedik. sağolsunlar, "yerli ve milli" tv kanalları ecdadımızla ilgili diziler yaptılar. meğer ecdadımız uzun saçlı ve küpeliymiş. geçmiş olsun kardeşim" dedi.